Adventsfeier im Café Globus Sigmaringen am 12. Dezember

Am 12. Dezember wurde im Café Globus gemeinsam Advent und die Vorweihnachtszeit gefeiert. Familien, Frauen, junge Männer und Kinder freuten sich auf die besondere Gelegenheit, und es wurde ausnahmsweise nicht an Hausaufgaben oder am Deutsch Lernen gearbeitet, wie es sonst im Café Globus montags ab 18 im Fidelishaus der Fall ist.

Das Vorbereitungsteam hatte die Tische schön adventlich mit Zweigen, Kerzen und Weihnachtsgebäck geschmückt, und natürlich gab es wie immer Tee, Kaffee oder andere Getränke zur freien Auswahl für alle. Das Team hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht, auf welche Weise es an diesem Abend die eingeladenen Gäste am christlichen Weihnachtsfest, beziehungsweise der Adventszeit, teilhaben lassen könnte. Es wurde ein Weg gesucht, den Abend für Menschen aus unterschiedlichen Ländern mit verschiedensten Deutschkenntnissen und verschieden langer Aufenthaltszeit in Sigmaringen, interessant und auch verständlich zu gestalten. Zum Hauptthema des Abends wurde dann die Bedeutung der Adventszeit, und dabei besonders des Adventskranzes, gewählt.

Als dann alle in freudiger Erwartung in gemütlicher Runde beieinandersaßen, gab es zur Einstimmung eine „Kleine Adventsgeschichte“, in der eine Mutter ihrer Tochter Johanna die Bedeutung des Adventskranzes in einfachen Worten erklärte.

Für den nächsten Programmpunkt waren Kinder der Besucher*innen als Schauspieler miteinbezogen. Sie hatten in der Woche zuvor im Café Globus das Adventsspiel „Die Botschaft der Kerzen“ geübt. Sie spielten das Stückchen mit Feuereifer mit und genossen ihre wichtige Rolle. Die Kerze „Hoffnung“ zündete am Ende des Spiels die anderen, erloschenen Kerzen „Frieden“, „Liebe“ und „Glaube“ wieder an.

Zum Abschluss folgte dann der musikalische Teil. Es waren zwei bekannte Weihnachtslieder mit Liedblättern für alle zum Mitsingen vorbereitet. Über Lautsprecher erklangen „Feliz Navidad“ und „Süßer die Glocken“ und alle sangen kräftig mit und klatschten dazu. Zum Ende des musikalischen Teils sang spontan ein junger Mann aus Kamerun den Besucher*innen ein afrikanisches Lied zum Lob Gottes vor, und alle klatschten den Rhythmus begeistert mit.

Als besonderes Highlight gab es dann zur Einleitung des geselligen Teils für alle einen Früchte-Punsch. Und in gemütlicher Runde, mit vielen schönen Gesprächen, fand der gelungene Abend einen schönen Ausklang.