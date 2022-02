ADFC-Kreisvorsitzender mit Sonderpreis ausgezeichnet

Die Kampagne des Verkehrsministeriums zur Förderung des Radverkehrs im Land hat durch den Kreativwettbewerb Rad-Idee verschiedene Preise vergeben. Das teilt das Ministerium in einer Pressemeldung mit. Bei einer virtuellen Prämierungsveranstaltung wurden kürzlich die Gewinnerinnen und Gewinner vorgestellt und ausgezeichnet. Einer von ihnen kommt aus dem Kreis Sigmaringen.

Den Wettbewerb hatte die Initiative Rad-Kultur organisiert. Rund 150 Ideen wurden eingereicht. Verkehrsminister Winfried Hermann (Mitglied im Landtag) bedankte sich bei den Teilnehmenden des Wettbewerbs angesichts ihres Engagements für den Radverkehr. Im Dezember 2021 hatte eine unabhängige Fachjury aus Radverkehrsexpertinnen und -experten sowie Kommunikationsfachleuten insgesamt sechs von den 150 eingereichten Ideen in den drei Kategorien Gemeinnützig, Institutionell und Privat ausgewählt. Diese setzen aus Sicht der Jury den Erlebnis-Charakter am besten um und sind daneben nicht nur kreativ oder innovativ, sondern auch nachhaltig wirksam und umsetzbar.

Eine Idee aus der Kategorie Privat erhält den Jury-Sonderpreis. Über das Preisgeld darf sich der hiesige ADFC Kreisvorsitzende Michael Gangotena aus Meßkirch freuen, der die Idee der „Kifabussy“, der „Kinder-Fahrrad-Bus-Symbiose“ hatte: Dabei handelt es sich um speziell gekennzeichnete Busse, in denen Kinder und Jugendliche ihr Fahrrad mitnehmen können, um weite Wege zu überbrücken. Die Jury betonte, dass die Idee Intermodalität im ländlichen Raum in den Fokus nehme. Diese Idee erhält 500 Euro Preisgeld, da sie nicht nur kommunikative, sondern auch verkehrsinfrastrukturelle Anteile hat.

„Ich freue mich auch sehr über den Preis, doch leider wird die Freude getrübt, weil gerade der Landkreis Sigmaringen, und hier die Entscheidungsträgerinnen und -träger im Landratsamt, kein Interesse an einer Fahrradmitnahme im Regiobus 600 zeigen. Für meine Frau, mein Kind und mich bedeutet dies den aktiven Klimaschutz, eigentlich ein Grundrecht aller, nicht in dem Maße unterstützen zu können, wie wir es gerne täten“, wird Gangotena in einer Pressemitteilung zitiert.

„Mobilität ist die Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe – bei uns auf dem Land noch viel mehr als in städtischen Räumen. Deshalb bin ich bin sehr dankbar für das Engagement von Michael Gangotena“, macht die Grüne Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden deutlich. Ähnlich sieht es ihr Kollege Klaus Burger (CDU): „Gerade bei uns im ländlichen Raum wird die Mitnahme von Fahrrädern in öffentlichen Verkehrsmitteln in Zukunft noch an Bedeutung gewinnen. Busse, die speziell gekennzeichnet sind, sind hierbei eine tolle Idee, die zurecht von der Jury mit einem Sonderpreis bedacht worden ist“.