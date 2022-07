Achtung vor Sonne bei Berufen unter freiem Himmel

Der UV-Aktionstag „Rette deine Haut“ der BG BAU in Sigmaringen ist am Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Juli, ab 10 Uhr im Ausbildungszentrum Bau Sigmaringen in Sigmaringen. Mit dem Start in die Sommersaison nimmt die Sonneneinstrahlung zu. Vor allem in Berufen, in denen viel im Freien gearbeitet wird wie am Bau, müssen rechtzeitig Schutzmaßnahmen angedacht werden. Denn durch die ultraviolette (UV) Strahlung kann Hautkrebs entstehen. Der weiße Hautkrebs ist eine der häufigsten Berufskrankheiten in der Bauwirtschaft und im Bereich baunaher Dienstleistungen.

Daher finden auch in diesem Jahr wieder bundesweit UV-Aktionstage für Auszubildende der Baubranche statt. Die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) organisiert die Aufklärungs- und Informationsveranstaltungen, um Auszubildende für die Gefahren der solaren UV-Strahlung zu sensibilisieren und ihnen zu vermitteln, wie sie sich im Berufsalltag am besten davor schützen können. So gibt es einen Kurzvortrag zu den Gesundheitsgefahren durch UV-Strahlung und den möglichen Schutzmaßnahmen, anschließend beraten Expertinnen und Experten in einer Marktplatzsituation zu UV-Schutzmitteln (Wie creme ich mich richtig ein?), UV-Schutzkleidung (Helm mit Nackenschutz, Brille, luftdurchlässige Shirts), UV-Kamera (Sichtbarmachung, ob das Eincremen ausreichend war), Pigmentmessung (Bestimmung des Hauttyps und der jeweiligen Eigenschutzzeit).