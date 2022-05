Achtsamkeit in der Familie üben

Erzieherin und Buchautorin Lina Madlener hat die Coronazeit genutzt und ein neues Buch zum Thema Achtsamkeit kreiert, heißt es in einer Pressemitteilung. „Herzensfreude schenken, Achtsamkeit und Wertschätzung in der Familie - Übungen und Rituale für Klein und Groß“ heißt das Werk, das in 13 Abschnitte unterteilt ist. Darin hat Madlener Übungen der Achtsamkeit, die sie immer wieder in Eltern-Kind-Gruppen praktiziert hat, zusammengefasst. So leitet sie etwa im ersten Kapitel „Ein achtsames Miteinander“ Familien an, wie sie im Alltag Achtsamkeit täglich praktizieren und üben können. Dazu kommen viele praktische Impulse, Lieder und Spiele bis hin zu Anleitungen für die innere Mitte von Jung und Alt.

Lena Madlener stammt aus Estland und lebt seit 1989 in Sigmaringen, sie war zuletzt Erzieherin im Kindergarten Regenbogenland und ist seit vielen Jahren Dozentin an mehreren Fachschulen für Sozialpädagogik.

Ihr Buch, das im Karin-Fischer-Verlag erschienen ist, ist mit Fotos der Inneringer Fotografin Hanna Sprissler ausgestattet. Ihr Sohn Viktor Mellmann komponierte dazu meditative Musik und Lieder, alle gesungen von ihren Kindern und Kindeskinder. Die Lieder können zu den einzelnen Themen des Buches auf YouTube kostenlos gehört und mitgesungen werden.