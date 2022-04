Acht Wasserwirtschafts-Projekte werden gefördert

„Ich freue mich, dass acht Projekte aus dem Landkreis Sigmaringen vom Land im Rahmen der Wasserwirtschaftsförderung Zuschüsse in Höhe von insgesamt fast 2,7 Millionen Euro erhalten“, wird CDU-Landtagsabgeordneter Klaus Burger anlässlich der Bekanntgabe der Förderentscheidungen in einer Pressemitteilung zitiert. „Dies insbesondere, weil Wasser, Trockenheit und Klima zum zentralen Thema geworden sind.“

Aus dem Förderprogramm Wasserbau und Gewässerökologie fließen 254 100 Euro für die Mehrkosten des Hochwasserrückhaltebeckens Andelsbach in Krauchenwies, 33 600 Euro für das Starkregenrisikomanagement auf dem Gemeindegebiet von Herbertingen, und 59 .500 Euro für das Starkregenrisikomanagement auf dem Gemeindegebiet der Stadt Mengen außer Ortsteil Rosna. Aus dem Förderprogramm Wasserversorgung gibt es 263 800 Euro für den Neubau der Verbundleitung zwischen Vilsingen und Inzigkofen. Aus dem Förderprogramm Abwasser Kommunal fließen 1 085 700 Euro für Strukturverbesserungen im Raum Sigmaringen, zweiter Bauabschnitt Anschluss Vilsingen an die Kläranlage Sigmaringen (Stilllegung der Kläranlage Vilsingen), 580 900 Euro für den Anschluss der Ortsteile Utzhausen und Egelreute an die Kläranlage Ostrach, 373 700 Euro für die Mess- und Regeltechnik Regenüberlaufbecken im Einzugsgebiet der Kläranlage Aach-Linz und 12 100 Euro für Messtechnik am Regenüberlaufbecken des Abwasserzweckverbandes Donau-Lauchert in Bingen.

Das Förderprogramm „Wasserwirtschaft“ unterstützt unter anderem Investitionen zur Verbesserung der Wasserqualität, der Gewässerökologie und des Hochwasserschutzes. Insgesamt stellt das Umweltministerium den Städten und Gemeinden in Baden-Württemberg im Jahr 2022 mehr als 180 Millionen Euro zur Verfügung. Davon kommen rund 48 Millionen Euro dem Hochwasserschutz und der Gewässerökologie zu Gute. Für die Wasserversorgung sind rund 43 Millionen Euro vorgesehen.

„Immer häufiger auftretende Extremwetterereignisse stellen die Wasserversorgung und unsere Gewässer vor große Herausforderungen. Daher sind Investitionen in diese Bereiche besonders wichtig und dienen dem Schutz unserer Umwelt sowie unserer Infrastruktur“, so Klaus Burger.