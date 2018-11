Acht Mitarbeiter sind seit 45 und 50 Jahren bei Zollern

43 Mitarbeiter hat die Firma Zollern beim diesjährigen „Tag der Jubilare“ für ihre langjährige Tätigkeit geehrt. Die Jubilare, die seit 50, 45, 40 und 25 Jahren bei Zollern arbeiten, kommen aus den Werken Laucherthal, Herbertingen, Braunschweig und Aulendorf, teilt das Unternehmen mit.

Bereits morgens wurden sie mit ihren Partnern durch Personalleiter Roland Straub im historischen Hochofengebäude des Werkes Laucherthal begrüßt. Von dort aus starteten sie in mehreren Gruppen zu Betriebsführungen durch die Werke Laucherthal und Herbertingen. Wie wird flüssiges Metall in Form gegossen, wie arbeitet ein industrieller Schmiedehammer, wie erhalten Stahlprofile ihre komplexen Formen und wie entstehen Getriebe und Winden für Baukräne oder Windkraftanlagen? Die Teilnehmer erhielten Einblicke in die Entstehung der Produkte und lernten dabei ihnen bisher weniger geläufige Unternehmensbereiche kennen.

Zur Ehrungszeremonie, die bei Zollern seit mehr als 50 Jahren Tradition hat, trafen die Jubilare mit ihren Partnern am späteren Nachmittag im französischen Salon des Schlosses Sigmaringen ein. Der Gesellschafter der Zollern-Gruppe, Karl Friedrich Fürst von Hohenzollern, begrüßte die Gäste in einer persönlichen Ansprache, in der er bekräftigte, dass die Jubilarfeier auf dem Schloss auch für das Fürstenhaus, die Gründerfamilie, einen hohen Stellenwert einnehme.

Geschäftsführer Klaus Erkes lobte die insgesamt 1570 Jahre Erfahrung und Lebenszeit, die die Geehrten dem Unternehmen zur Verfügung gestellt haben. Zollern bezeichnete er als einen Ort der Stabilität, an dem die älteren Generationen ihr Wissen an die Jüngeren weitergeben. Dies bekräftigte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Eberhard Fischer, der die lange Tradition, die hohe Produktqualität, das gute Image und die kompetenten Mitarbeiter als vier Stärken des Unternehmens hervorhob.

Nach der Ehrung der einzelnen Jubilare durch den Fürsten bedankte sich Hugo Kokles stellvertretend für die Jubilare beim Fürstenhaus und der Geschäftsführung. In seiner Rede blickte er zurück auf die „Hütte“, wie die damalige Fürstlich Hohenzollernsche Hüttenverwaltung auch genannt wurde, die sich vom „gemütlichen schwäbischen Familienunternehmen“ zum modernen Industriebetrieb „Zollern“ entwickelt habe. Als Gründe, warum die Entwicklung von Zollern so erfolgreich verlaufen sei, führte Kokles die Menschen an, die im Unternehmen beschäftigt sind. Und das Vertrauen, das diese Menschen in das Unternehmen haben und ihm deshalb über die vielen Jahre treu bleiben.

Die Ehrung für 50 Jahre Betriebszugehörigkeit wurde Kurt Bühler zuteil. Für 45 Jahre wurden Werner Linder, Tahsin Dursun, Gerold Kornwachs, Hanspeter Reck, Albert Schweizer, Klaus Kieble und Karl Burger geehrt.

Für 40 Jahre geehrt wurden: Ute Lehleiter, Brigitta Neher, Paul Möller, Johannes Wollwinder, Hubert Maier, Gabi Rebholz, Guido Will, Alfons Birkenmaier, Frank Degler, Ralf Deschler, Stefan Irmler, Ulrich Kanschat, Rudolf Kohler, Hugo Kokles, Erhard Röder, Franz Steinhart, Irene Widmer, Reinhold Zimmerer, Dieter Voegt, Bernd Breimaier, JoachimHummel und Birgit Brunke.

Die Ehrungen für 25 Jahre im Betrieb gingen an Ilka Kreher, Thomas Boßlet, Rainer Hagmann, Markus Knaus, Marion Seitz, Viktor Streich, Viktor Wulfert, Peter Werra, Ralf Tessmer, Detlef Pomme, Marco Künze, Kay Röpke und Jacek Wilkowski.