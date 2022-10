Absolventen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind besonders zufrieden

Die Absolventen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen sind mit ihrem Studium und den Studienbedingungen besonders zufrieden – zum Teil sogar in erheblichem Maß zufriedener als ihre Kommilitonen an anderen Hochschulen. Das hat eine Befragung ehemaliger Studierender ergeben, die ihren Abschluss zwischen September 2019 und August 2020 gemacht haben. Durchgeführt wurde die Studie vom unabhängigen Institut für angewandte Statistik (istat), es nahmen 255 Alumni der Hochschule Albstadt-Sigmaringen teil, schreibt die Hochschule in einer Mitteilung.

82 Prozent der Befragten waren demnach mit ihrem Studium insgesamt sehr zufrieden oder zufrieden. Zum Vergleich: Die anderen 70 in die Studie eingeschlossenen Hochschulen erreichten hier einen Durchschnittswert von 78 Prozent. Signifikant besser bewerteten die Absolventen der Hochschule Albstadt-Sigmaringen außerdem den hohen Praxisbezug des Studiums sowie die Qualität der Lehre und die allgemeine Betreuung.

„Interessant ist auch, dass 60 Prozent der Befragten angegeben haben, bereits einer regulären abhängigen Beschäftigung nachzugehen", sagt Prof. Jesko Elsner, Prorektor Lehre. Ein weiteres Drittel gab an, kein Masterstudium aufnehmen zu wollen. „Beides zusammen beweist, dass wir unsere Studierenden sehr gut in der Industrie unterbekommen, und das häufig bereits nach dem Bachelorabschluss.“ Die Absolventenbefragung sei „eine Bestätigung unserer täglichen Arbeit und macht uns natürlich sehr stolz“, sagt Jesko Elsner. „Diesen Weg werden wir nun konsequent weitergehen, um unseren Studierenden auch in Zukunft bestmögliche Studienbedingungen zu bieten.“