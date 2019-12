Abschlusskonzert in Carlas Heimat

Das Saxofon-Quartett Carlas Saxaffair gibt rund um Weihnachten eine Reihe von Konzerten in der Region. Abgeschlossen wird sie mit einem Auftritt in der Heimatstadt des Ensembles. Und zwar in der Kirche St. Johann in Sigmaringen am vorletzten Tag des Jahres, Montag, 30. Dezember, um 19 Uhr. Am Ende des Benefizkonzerts sammelt die katholische Kirche für den Fidelisfonds, der Notleidende in der Pfarrgemeinde unbürokratisch unterstützt.

Seit einigen Monaten Bandmitglied ist der Sigmaringer Roland Brückl. Der Vollblutmusiker begann schon sehr früh seine Karriere als Klarinettist in der Stadtkapelle Sigmaringen und als Tenorsaxofonist in der damals bekannten Erwin-Lehr-Bigband. „Bis heute hat er in vielen kleinen und größerer Besetzungen als Saxofonist mitgewirkt und immer wieder junge Talente gefördert“, schreibt die Band über ihren Newcomer. Dem Bigband-Swing-Sound ist er nach wie vor treu geblieben und leitet das Skyline-Swing-Orchester. In ihrem Weihnachtskonzert bietet die Band Texte, Gedichte und Geschichten zur Weihnachtszeit verbunden mit selbst arrangierten und komponierten Weihnachtsliedern.

Ob Tochter Zion, Kommet ihr Hirten, Jingle Bells, Funky Bethlehem – Weihnachtslieder erscheinen in einem neuen jazzigen oder klassisch sakralen Gewand, speziell harmonisiert, rhythmisiert und interpretiert. Neu im vierten Jahr der Konzertreihe sind einige Eigenkompositionen von Wolfgang Eisele, die den erfolgreichen Originalen in nichts nachstehen. Die Band komplettieren Stefan Dudda und Fritz Rebstein.