Abschlussfeier der Kaufmännischen Berufsschule

Am 15. Dezember 2021 fand in feierlichem Rahmen die Abschlussfeier der Absolventinnen und Absolventen der Ausbildungsberufe Einzelhandelskaufmann/-frau (zwei Prüflinge) und Bankkaufmann/-frau (16 Prüflinge) der Kaufmännischen Berufsschule der Ludwig-Erhard-Schule Sigmaringen in Anwesenheit der stellvertretenden Schulleiterin Sandra Göggel, Abteilungsleiter Matthias Weber sowie den Klassen- und Fachlehrer/-innen unter musikalischer Begleitung seitens der Schulband statt.

Herr Weber wies in seiner Ansprache zu Beginn der Feier auf den „magischen Weg zur Schule“ hin und ließ die Schulzeit für alle noch einmal Revue passieren. Es galt Stolpersteine zu umgehen und einige Hürden, wie zum Beispiel die Fernlernphase, zu überwinden. Nicht alles lief immer rational ab, doch die Prüflinge bewiesen durch Disziplin und Durchhaltevermögen, dass sie die Schwierigkeiten der letzten Jahre mit Bravour meistern konnten und für diese Leistungen wurden sie nun belohnt. Wie auch Herr Weber, betonte Sandra Göggel im Verbund mit den Klassenlehrerinnen Beate Fischer (Einzelhandel) und Bianca Müller-Gillhart (Bank), dass die zurückliegenden Jahre von Höhen und Tiefen geprägt waren. Frau Müller-Gillhart fasste treffend zusammen: „Von A wie Abstand über H wie Homeschooling bis hin zu Z wie Zusammenhalt.“ Prüflinge wie auch Lehrkräfte hätten sich wacker geschlagen, die Stimmung war immer von Zusammenarbeit und Respekt geprägt. Die hervorragenden Ergebnisse der Prüflinge spiegeln sich auch in der hohen Zahl an ausgesprochenen Preisen und Belobigungen wider. Für besondere Leistungen im Bereich der beruflichen Ausbildung erhielt Lara Waschull den Preis der Landrätin Frau Stefanie Bürkle, der mit 50 Euro dotiert ist. Neun Prüflinge erwarben darüber hinaus das KMK-Fremdsprachenzertifikat Englisch, das ihnen sicherlich noch eine weitere Möglichkeit der zukünftigen beruflichen Orientierung bietet.

Preise wurden ausgesprochen für: Georg Kaiser, Jessica Kuhn, Lukas Reutter-Feurer und Lara Waschull (Bank).

Belobigungen erhielten: Patrick Eisert, Jessica Pudlo, Ann Riegger, Axel Schaefer, Hannah Stoll und Jan Wiora (Bank).