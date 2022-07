Abschiedsfeier für die Sternenkinder

Wenn beginnendes Leben schon in den frühen Schwangerschaftswochen im Mutterleib verstirbt oder zu früh, nicht lebensfähig geboren wird, oder wenn Kinder jung sterben müssen, dann wird oft von Sternenkindern gesprochen. Dahinter steckt die Vorstellung, dass Kinder, die kurze Zeit so nahe waren, jetzt unerreichbar fern sind und doch ihr Licht, die Erinnerung an sie, noch strahlt.

Für Eltern ist das eine schmerzliche Erfahrung und in dieser besonderen Situation bleibt oft wenig Gelegenheit für eine angemessene Verabschiedung. Der Geschäftsführung der SRH-Klinik ist es wichtig, in enger Abstimmung mit der Klinikseelsorge einen würdevollen Abschied zu gestalten und zu ermöglichen.

Für alle Betroffenen aus dem Bereich der SRH-Kliniken Sigmaringen und Bad Saulgau, für alle Mütter und Väter, Geschwister, Großeltern, Freundinnen und Freunde, Begleiterinnen oder Begleiter gibt es eine zentrale Trauerfeier mit Beisetzung aller Sternenkinder seit Juni 2021.

Sie findet am Freitag, 15. Juli, statt und beginnt um 11 Uhr in der Aussegnungshalle auf dem Hedinger Friedhof in Sigmaringen. Gestaltet wird die Feier von der evangelischen Pfarrerin Ulrike Sill und Daniela Segna-Gnant von der ökumenischen Krankenhausseelsorge zusammen mit der Leiterin der Trauergruppe für Eltern nach einer stillen Geburt, Xenia Krämer.

Während der Feier wird es die Möglichkeit geben, eine Kerze anzuzünden. Im Anschluss daran geht der Weg gemeinsam zur Grabstätte, wo alle Sternenkinder beigesetzt werden und noch ein letzter persönlicher Gruß stattfinden kann. Eingeladen sind alle Betroffenen unabhängig von ihrer Religion und Weltanschauung.

Das gemeinsame Abschiednehmen kann Trost und Kraft für den eigenen Trauerweg schenken. Nähere Informationen bekommen Interessierte über die Klinikseelsorge Sigmaringen, Telefon 07571 / 10 05 22 26, oder per E-Mail an Sammelkonto.SIGSeelsorge@srh.de