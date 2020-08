Abschied ohne traditionelle Feier

An der Fachschule für Sozialpädagogik der Bertha-Benz-Schule haben auch in diesem Jahr 44 Frauen und fünf Männern die staatliche Anerkennung als Erzieherin und als Erzieher überreicht bekommen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Da unter Pandemie-Bedingungen die traditionelle Abschlussfeier nicht abgehalten werden konnte, erhielten die ehemaligen Auszubildenden ihre Abschlusszeugnisse in kleinen Gruppen und aufgeteilt auf verschiedene Räume an der Bertha-Benz-Schule.

Die Klassenlehrerinnen Sarah Rädle und Claudia Manall wünschten den neuen Erziehern alles Gute für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Studiendirektor Bernd Weinmann schloss sich diesen besten Wünschen an und betonte, dass die Absolventen nun aufgefordert sind, ihr in der Ausbildung erworbenes Fachwissen gewinnbringend in den Arbeitsalltag der sozialpädagogischen Einrichtungen einzubringen und glaubwürdige Vorbilder in ihren Arbeitsbereichen für Kinder und Jugendliche zu sein, heißt es in dem Schreiben.

Die Praxislehrkräfte Yvonne Haase, Claudia Manall, Sarah Rädle, Christoph Widmer und Bernd Weinmann überreichten im Anschluss ihren ehemaligen Auszubildenden die Zeugnisse mit den staatlichen Anerkennungen als Erzieher. Nach drei Jahren schulischer Berufsausbildung und dem anschließenden einjährigen Berufspraktikum wurde die Ausbildung in den vergangenen Wochen mit der letzten Prüfung, dem Kolloquium, erfolgreich abgeschlossen. Die Berufsperspektiven im sozialpädagogischen Bereich sind derzeit sehr gut, da Erzieher in verschiedensten Arbeitsfeldern gesucht werden.

Die staatliche Anerkennung als Erzieherin und als Erzieher haben erhalten: Lisa Alber, Iman Al-Khazrage, Gülden Avlayici, Silvia Bäuerle, Laura Blatter, Jonathan Bleicher, Hanna Jetter, Elena Butzengeiger, Vanessa Dehne, Miriam Feiler, Niclas Fink, Tanja Gessler, Annalena Gluitz, Carmen Gruber, Lea Hagmann, Christian Hailfinger, Johanna Hartmann, Paula Heidt, Milena Herre, Maike Iuliano, Melanie Jäger, Christina Kirchmann, Michaela Kirchmann, Sabrina Klaiber, Anna Kräutle, Ksenja Manko, Miriam Neiding, Franziska Niederer, Sükriye Öksüz, Ann-Sophie Rau, Sandra Ringgenburger, Anne Rogg, Teresa Sauter, Marie Schäfer, Sarah Schwalb, Veronika Seibel, Nadine Selje, Francesca Stebich, Claudia Steinbring, Tamara Stemmer, Fabienne Steng, Hannes Stengel, Sophia Teufel, Celine Thalgott, Julia Thalgott, Chiara Tomao, Anna Töpfer, Svenja Vochatzer, Stephanie Widmann, Luisa Wohlhüter und Dominik Zöller