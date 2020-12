Abriss des Eisele-Gebäudes geht voran

Das Gebäude der Firma Eisele in Laiz ist kaum mehr zu sehen: Das freistehende Haus mit der Anschrift Hauptstraße 2 (linkes Bild), das zuletzt technische Büroräume und bis in die 1990er Jahre im Obergeschoss Wohnräume für eine Gesellschafterin beherbergte, steht (fast) nicht mehr. In der vergangenen Woche rückten Baufahrzeuge an, um das Gebäude nach und nach abzutragen und dem Erdboden gleich zu machen. Zuvor wurde das Haus wie eine Weihnachtsgans ausgehöhlt und für den Abriss vorbereitet. Die Arbeiten wurden bewusst in die kalte Jahreszeit gelegt, um die Staub- und Dreckbelastung für die Anwohner möglichst gering zu halten, sagt Geschäftsführer Dominik Eisele. An gleicher Stelle plant die Laizer Firma nun den Neubau eines Verwaltungsgebäudes, das ebenso zweistöckig wie sein Vorgänger werden soll. Der Baubeginn ist anvisiert für den kommenden Sommer.