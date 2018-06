Abiturientin organisiert Spendenlauf an der Donau

Die 19-jährige Abiturientin Sarah Hanßler organisiert für Sonntag, 17. Juni, einen Spendenlauf an der Donau. Im August bricht sie für ein Jahr zu ihrem Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) in einem südafrikanischen Kinderheim auf. „Die Organisation wünscht sich Spenden, von denen beispielsweise Spielsachen gekauft oder Ausflüge gemacht werden können“, erklärt die 19-Jährige. „Ich wollte aber nicht einfach nur zu Spenden aufrufen, sondern das Geldsammeln mit einem Event verbinden“, sagt die Mengenerin und SZ-Promotion-Mitarbeiterin.

Von 10 bis 15 Uhr kann jeder, der möchte, Runden laufen. Die 700 Meter lange Strecke beginnt beim Bootshaus, führt direkt am Bootshaus über den Steg, dann geht es Richtung Innenstadt über die Brücke beim Aldi zurück. Anmeldungen sind möglich, aber nicht Voraussetzung zur Teilnahme. Jeder Läufer sucht sich im Vorfeld einen Sponsor – das kann eine Firma oder eine Privatperson sein – die für jede gelaufene Runde einen bestimmten, im Vorfeld festgelegten Betrag spendet. Sarah Hanßler wird von der Gesellschaft für Siedlungs- und Wohnungsbau Baden-Württemberg (GSW) unterstützt. Auch in Sportvereinen rührt die 19-Jährige die Werbetrommel für ihr Vorhaben.

„Es war schon viel Organisationsaufwand“, berichtet die Schülerin. Die Genehmigung für den Lauf hat sie bei der Stadt eingeholt. Helfer werden an der Strecke den Weg weisen und die gelaufenen Runden stempeln.

Auch für Getränke und kleine Snacks sorgt Sarah Hanßler. 2700 Euro sind das Spendenziel. „Das ist der Betrag, den die Organisation vorschlägt.“

„Der Lauf findet bei jedem Wetter statt – außer es hagelt“, sagt sie. Ihr Motto: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Eltern können ihre Kinder während des Laufs in einer Kinderecke betreuen lassen. Unter allen Teilnehmern verlost die junge Frau in Kooperation mit der „Schwäbischen Zeitung“ zweimal zwei Karten für ein Sasha-Konzert am 2. Oktober in Ravensburg sowie zwei Karten für Julia Engelmann am 17. November in Kempten.

Ihre Eltern seien stolz auf sie: „Meine Mutter wäre selbst gern als Jugendliche nach Südafrika gegangen“, sagt Sarah Hanßler. Auf die Idee mit dem Spendenlauf kam Sarah Hanßler aufgrund ihres Hobbys: „Ich mache selbst gern Sport“, sagt die Schülerin der Bertha-Benz-Schule. „Und außerdem soll das Projekt ja auch bekannter werden.“ Über „Weltwaerts“ ist Hanßler an das deutsch-südafrikanische Jugendwerk vermittelt worden, das wiederum verschiedene Projekte unterstützt, darunter auch das Abraham Kriel Children’s Home in Potchefstroom, in dem Sarah Hanßler für ein Jahr lang arbeiten wird. 230 Kinder leben dort in neun Häusern, sie werden von 85 Mitarbeitern betreut, darunter zehn FSJ-ler. Sarah Hanßler ist für sieben- bis 14-jährige Kinder, darunter Waisenkinder, zuständig. Mit ihnen wird sie vorwiegend Englisch sprechen. Sarah Hanßler freut sich schon. „Vielleicht bringen sie mir ja ein paar Brocken Afrikaans bei“, sagt die junge Frau.