Abgeordneter sucht Stipendiaten

Die Bewerbungsfrist für das Parlamentarische Patenschafts-Programms (PPP) im nächsten Programmjahr 2022/2023 endet am 9. September. Bis zu diesem Zeitpunkt können sich Schüler sowie junge Berufstätige laut Mitteilung für ein Stipendium für ein Austauschjahr in den USA bewerben. Das PPP-Stipendium umfasst die Reise-, Programm- sowie Versicherungskosten, die Stipendiaten leben das Jahr über in amerikanischen Gastfamilien.

Bundestagsabgeordneter Thomas Bareiß nominiert aus einer unabhängig getroffenen Vorauswahl den PPP-Stipendiaten und übernimmt für ihn eine Patenschaft. Informationsunterlagen und Bewerbungskarten gibt es im Wahlkreisbüro Sigmaringen von Thomas Bareiß, Karlstraße 28, Sigmaringen, Tel. 07571 / 12053 oder im Wahlkreisbüro Balingen, Bahnhofstraße 22, Balingen, Tel. 07433 / 91866. Der Deutsche Bundestag stellt diese Informationen im Internet unter www.bundestag.de/ppp zur Verfügung.