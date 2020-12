An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Laiz haben dieser Tage elf Pflegefachkräfte ihre Zertifikate der abgeschlossenen Weiterbildung zur Algesiologischen Fachassistenz der Deutschen Schmerzgesellschaft“ in Empfang genommen, das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Schmerz ist ein multidimensionales Geschehen und muss folglich multiprofessionell behandelt werden. Dabei hat gerade die Pflege durch den kontinuierlichen Patientenkontakt die Möglichkeit, das Schmerzmanagement im multiprofessionellen Team maßgeblich zu beeinflussen, heißt es in dem Schreiben. Die Weiterbildung zur Algesiologischen Fachassistenz des Vereins Deutsche Schmerzgesellschaft bereitet Pflegende in einem 44-stündigen Kurs darauf vor. Die Weiterbildung schließt mit einer Klausur mit Multiple-Choice-Fragen ab. Basis für die Weiterbildung ist das Schmerztherapeutische Curriculum, welches von dem Arbeitskreis Krankenpflege und medizinische Assistenzberufe in der Schmerzmedizin der Deutschen Schmerzgesellschaft entwickelt wurde.

Die Akademie für Gesundheit und Soziales ist zur Durchführung der zertifizierten Weiterbildung von der Deutschen Schmerzgesellschaft zugelassen und zertifiziert worden. Die elf Absolventinnen und Absolventen konnten nun ihre schmerztherapeutische Wissensbasis vertiefen und damit Ihre Pflegekompetenzen erweitern, um Patienten mit Schmerzen oder zu erwartenden Schmerzen unnötiges Leid zu ersparen sowie einer Chronifizierung vorzubeugen.