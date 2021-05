Ab Montag gibt es Lockerungen

Das Gesundheitsamt hat am Sonntag, 30. Mai amtlich festgestellt, dass die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Sigmaringen an fünf Tagen in Folge unter dem Wert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag. Damit treten ab Montag, 31. Mai, neue Regelungen in Kraft

Im Rahmen der Kontaktbeschränkungen sind Treffen mit bis zu 10 Personen aus drei Haushalten zulässig. Kinder bis 13 Jahre, Genesene und Geimpfte werden dabei nicht mitgezählt. Im Einzelhandel ist Einkaufen wieder ohne Negativtest, ohne Terminvereinbarung und mit einer größeren Kundenzahl möglich. Zudem können Archive, Büchereien, Gärten, Galerien und Museen ohne vorherige Terminbuchung und ohne Testpflicht öffnen.

Steigt die Inzidenz an drei Tagen in Folge wieder über 50, müssen die genannten Öffnungsschritte zurückgenommen werden. Für den Besuch der Innen- und Außengastronomie ist weiterhin ein Negativtest notwendig. Hierbei sind auch Selbsttests der Kunden direkt vor Ort möglich, sofern die Probenentnahme und Auswertung von einer geeigneten Person überwacht wird.

Im Übrigen gelten die bisherigen Regelungen der Öffnungsstufe 1 weiter. Die zweite Öffnungsstufe wird erst vollzogen, wenn der Landkreis innerhalb von 14 Tagen nach Inkrafttreten der Öffnungsstufe 1 (dies war am 22. Mai) eine sinkende Tendenz bei den Inzidenzwerten vorweisen kann. Ein Überspringen der Öffnungsstufen ist in der Corona-Verordnung nicht vorgesehen.