Ab April Impftermine im Landratsamt

Da die Nachfrage nach Impfungen nachlässt, können die niedergelassenen Ärzte die Nachfrage nach Impfungen gegen das Coronavirus immer besser bedienen. Ab April werden freitags und samstags Impfungen im Landratsamt angeboten, der Impfstützpunkt im ehemaligen Medimax-Gebäude in Sigmaringen schließt am 31. März.

Ab April wird im Zimmer der Hebammensprechstunde im Eingangsbereich des Landratsamtes in Sigmaringen freitags von 13 bis 20 Uhr und samstags von 10 bis 18 Uhr geimpft. Eine Terminreservierung ist erwünscht, Impfungen sind aber auch ohne Terminvereinbarung ohne langes Warten möglich. Fünf- bis Elfjährige können sich samstags von 10 bis 14 Uhr impfen lassen. Es sind Impfstoffe von BioNTech, Moderna und Novavax erhältlich. Zudem können mobile Einsätze in Heimen und in Sammelunterkünften nach Rücksprache mit dem Impfstützpunkt organisiert werden, teilt das Landratsamt mit.