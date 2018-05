Auf der B 32 in Höhe Nollhof ist am Donnerstag gegen 13.20 Uhr ein ein Unfall passiert. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. Wie die Polizei berichtet, musste eine 59-jährige Skoda-Fahrerin verkehrsbedingt in einer Kolonne abbremsen. Eine 43-jährige Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Mazda auf den Skoda auf. Beide Fahrerinnen sind bei dem Unfall unverletzt geblieben.