87 Prozent für Andrea Bogner-Unden

Die Grünen im Kreis Sigmaringen ziehen mit ihrer Abgeordneten Andrea Bogner-Unden in den Landtagswahlkampf. Bei der Nominierung am Freitagabend in Meßkirch erhielt die 64-Jährige 87,2 Prozent der Stimmen. Die Pädagogin aus Wald war einzige Bewerberin. Den Dreikampf um die Ersatzkandidatur entschied Christoph Höh mit knapper Mehrheit für sich.

Bogner-Unden warb in einer zehnminütigen Rede um die Unterstützung der Parteimitglieder. „Wir brauchen Stabilität und Verlässlichkeit, deshalb macht meine Kandidatur Sinn.“ Sie kenne jetzt die Strukturen in Stuttgart und wolle die Projekte abschließen. Zuerst nannte sie die Elektrifizierung der Zollernbahn „am liebsten bis Aulendorf“. Das Mint-Gymnasium in Bad Saulgau und die Keltenwelt in Herbertingen seien weitere wichtige Projekte für den Kreis. „Ich habe den Ruf nicht so laut, aber dafür umso präsenter und zielstrebiger zu sein“, sagte die 64-Jährige, die bei der Wahl im Jahr 2016 überraschend die CDU im Kreis hinter sich ließ.

Auf eine Frage einer dreifachen Mutter aus Krauchenwies, warum sich die Grünen nicht für eine kostenlose Schülerbeförderung einsetzten, blieb Bogner-Unden vage: „Der Verkehrsminister ist dran, Lösungen zu entwickeln.“ Die Mitglieder stellten eine Reihe von Fragen, sodass Bogner-Unden die zehn Minuten, die sie zur Beantwortung hatte, ausschöpfte. „Jetzt komme ich ein bisschen ins Schwitzen, weil ich Hektik hasse“, sagte sie am Ende.

Die Grünen im Kreis haben 138 Mitglieder. Nach Meßkirch gekommen waren 39 von ihnen. Für Bogner-Unden stimmten 34 Mitglieder, vier stimmten mit Nein, ein Mitglied enthielt sich.

Der Ersatzkandidat Christoph Höh sagte in seiner Vorstellungsrede, dass es Gebot für die Grünen sei, die Beschlüsse der Agenda 2010 zu korrigieren. „Die Agenda ist mit die Ursache, dass der braune Sumpf in Deutschland immer größer wird.“ Der in der Suchtberatung als Coach arbeitende Höh plädiert für eine Aufwertung der sozialen Dienste, besonders in Corona-Zeiten.

Der unterlegene Sigmaringer Mathis Hoheisel sagte, er sehe sich nicht als Bewerber in Lauerstellung, „mir geht es vielmehr um das Erreichen von gemeinsamen Wahlzielen“. Als zweites Gesicht wollen er deshalb Andrea Bogner-Unden unterstützen, sagte der Gemeinderat. Er solle nicht enttäuscht sei, da er noch viele Chancen vor sich habe, sagte Kreisvorsitzende Klaus Harter an Hoheisel gewandt.

Die Meßkircherin Pamela Schumacher, dritte Kandidatin, konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht persönlich auftreten, hielt aber ihre Bewerbung aber aufrecht. Ihre Bewerbung wurde verlesen.

Im ersten Wahlgang gab es keine absolute Mehrheit für einen Ersatzbewerber: Hoheisel (16 Stimmen) lag knapp vor Höh (12) und Schumacher (11). Im zweiten Wahlgang reichte die einfache Mehrheit, die Höh mit 17 Stimmen auf sich vereinte. Hoheisel erhielt 15, Schumacher sieben Stimmen.