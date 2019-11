83-jährige Rentnerin stiehlt Uhr im Wert von acht Euro

Zum wiederholten Mal hat eine 83-jährige Frau in einem Bekleidungsgeschäft an der Laizer Straße Waren gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, soll die Frau am Donnerstag eine Armbanduhr im Wert von rund acht Euro gestohlen haben. Die Seniorin sei nicht zum ersten Mal bei dem betroffenen Unternehmen wegen eines Diebstahldelikts aufgefallen und wurde daher zusätzlich wegen Hausfriedensbruchs zur Anzeige gebracht, so die Polizei weiter.