82-Jähriger verliert nach Unfall Führerschein

Aufgrund seiner gesundheitsbedingten Fahruntüchtigkeit hat die Polizei einem 82-Jährigen am Sonntag gegen 11.30 Uhr nach einem Unfall den Führerschein abgenommen. Der Mann hatte zuvor in der Hohenzollernstraße in Sigmaringen versucht, mit seinem Mercedes in eine extrem kleine Parklücke zu fahren. Hierbei stieß er mit seiner linken Fahrzeugfront gegen das rechte Heck eines ordnungsgemäß geparkten Toyota und wiederholte den Einparkversuch. Während der Unfallaufnahme fiel den Polizisten auf, dass der Mann sehr verwirrt und gesundheitlich angeschlagen wirkte. Da er in der Vergangenheit bereits ähnliche Unfälle verursacht hatte, wurden der Führerschein sowie der Autoschlüssel polizeirechtlich sichergestellt und die Führerscheinstelle des Landratsamts über den Vorfall informiert.