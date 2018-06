82-Jährige: Ein Monat auf Bewährung

Eine 82-jährige Frau hat sich vor dem Amtsgericht in Sigmaringen wegen des Vorwurfs des Diebstahls verantworten müssen. Ihr wurde vorgeworfen, im Dezember 2014 in einem Geschäft eine Hose im Wert von 9,99 Euro gestohlen zu haben. Das Gericht verurteilte die Frau zu einer Strafe von einem Monat mit einer Bewährungszeit von zwei Jahren. Zudem muss die Frau eine Geldstrafe in Höhe von 500 Euro zahlen und die Kosten des Verfahrens übernehmen.

„Es tut mir leid, dass ich es gemacht habe“, sagte die 82-jährige Angeklagte vor dem Amtsgericht Sigmaringen. Sie gab zu, im Dezember 2014 in einem Geschäft eine Kinderhose genommen zu haben in der Absicht diese nicht zu bezahlen. Als sie das Geschäft verlassen wollte und es Alarm gab, stellten die Mitarbeiter die Frau und nahmen ihr die Hose wieder ab.

„Mit so etwas machen sie ihrem Enkel aber keine Freude“, sagte Richterin Haack zur Angeklagten. Die ältere Frau verfügt nur über eine kleine Rente und hätte sich diese Hose für ihren Enkel nicht leisten können. „Sie sind heute hier, weil sie nicht zum ersten mal etwas gestohlen habe“, redete Richterin Haack der Angeklagten ins Gewissen. In der Vergangenheit musste sich die 82-Jährige vier Mal vor dem Amtsgericht wegen des Vorwurfs des Diebstahls verantworten, zuletzt im Jahre 2010.

„Ich glaube, sie hat es mittlerweile verstanden, dass es nicht mehr vorkommen darf. Ich bin mir sicher, dass so etwas nicht mehr passieren wird“, sagte Kurt Rösch, Verteidiger der Angeklagten. Er sprach sich für eine Geldstrafe in Höhe von 200 Euro aus, während die Staatsanwaltschaft eine Strafe von einem Monat mit einer Bewährungszeit und einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu 20 Euro forderte. Die Staatsanwaltschaft habe sich schwer getan, nochmals eine Bewährung zu fordern und es sei dies die letzte Chance für die Angeklagte sich zu bewähren.

Richterin Haack redete der Angeklagten ebenfalls ins Gewissen: „Wenn sie wieder klauen, dann müssen sie ins Gefängnis. Ich hoffe, dass wir uns nicht mehr wiedersehen.“ Die 82-Jährige versprach, dass dies nie mehr geschehen werde.