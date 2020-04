80-Jähriger übersieht Auto: 10 000 Euro Schaden

Ein 80-jähriger Autofahrer hat nach Informationen der Polizei am Dienstagmorgen gegen 10.15 Uhr auf der Mühlbergstraße in Sigmaringen einen Verkehrsunfall verursacht. Der Senior hatte sich zunächst auf der linken Fahrspur eingeordnet, da er über die Nepomukbrücke in die Innenstadt fahren wollte. Als er bemerkte, dass die Brücke gesperrt ist, wollte er auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Hierbei übersah er das Auto einer 53-Jährigen, die neben ihm fuhr, und streifte dieses. Beide Personen blieben unverletzt. Der Schaden wird auf 10 000 Euro beziffert.