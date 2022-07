8. Rebau-Sommercup des FC Laiz

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Circa 360 Kinder im Alter zwischen 5 und 13 Jahren waren beim Rebau-Sommercup des FC Laiz vom 9. und 10. Juli im Einsatz und kämpften um die begehrten Preise. Bei optimalen äußeren Bedingungen war die Freude am Fußballspiel auf dem gesamten Sportgelände zu spüren.

Dietmar Redlich, Inhaber des Hauptsponsors Firma Rebau, sowie seine Schwester Doris Mennig, waren bei allen Turnieren vor Ort und führten gemeinsam mit den Jugendleitern Joachim Glas und Harald Maier die Siegerehrungen durch.

Alle Turnierteilnehmer bei den E- und D-Junioren wurden mit Medaillen ausgezeichnet. Dazu erhielten die Erstplatzierten die begehrten Eintrittskarten zu einem Bundesligaheimspiel des SC Freiburg, die Zweitplatzierten gewannen zusätzlich jeweils T-Shirts der Firma Rebau und die Drittplatzierten bekamen hochwertige Trainingsbälle.

Die Turnierergebnisse bei den D- und E-Junioren sind: 1. Platz: Schwarz-Weiß-Donau (E-Jugend) und SGM Mengen/Blochingen/Rulfingen/Ennetach (D-Jugend); 2. Platz: SV Hohentengen (E-Jugend) und SGM Stetten a.k.M./Heuberg (D-Jugend); 3. Platz: FV Walbertsweiler/Rengetsweiler (E-Jugend) und SG Sigmaringen/Bingen/FC99 (D-Jugend).

Die Turniere der Bambini und F-Junioren wurden gemäß den wfv-Regeln im Spieltagsmodus ausgetragen. Alle teilnehmenden Kinder wurden bei den Siegerehrungen mit den T-Shirts der Firma Rebau ausgestattet.

Diese Begeisterung der Kinder und Jugendlichen ist Lohn für die geleistete Arbeit an dem Wochenende. Durch die Unterstützung der Spielereltern bei der Bewirtung und die großzügigen Preise durch die Familie Redlich, konnten zwei gelungene Turniertage auf dem Sportgelände stattfinden. Mit einem Dank an die Firma Rebau, sowie an die Schiedsrichtergruppe Sigmaringen stellvertretend für alle Sponsoren, Helfer und Freunde konnte Jugendleiter Harald Maier sichtlich zufrieden und stolz auf eine herausragende Sportveranstaltung zurückblicken.