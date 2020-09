78-Jährige kommt von der Straße ab

Die 78-jährige Fahrerin eines Autos ist am Montag gegen 8 Uhr in der Hohenzollernstraße aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße abgekommen und mit ihrem Toyota auf einer Betonmauer liegen geblieben, das teilt die Polizei mit. Der Wagen, der mit dem Unterboden auf der Mauer aufsaß, musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Während an der Betonmauer geringer Schaden entstand, beläuft sich dieser am Auto auf etwa 2000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Mehr zum Thema Sigmaringen Betrunkener klaut Schnaps