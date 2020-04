70-Jähriger stürzt mit Motorrad

Beim Abbiegen ist ein 70-jähriger Motorradfahrer am Mittwoch gegen 14.30 Uhr in Laiz gestürzt. Er verletzte sich leicht. Der Mann war am Nachmittag vom Mühlenweg nach links in die Hauptstraße abgebogen. Dabei rutschte sein Motorrad hinten weg und geriet in Querlage. Der Mann konnte seine Maschine nicht mehr abfangen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Der Rettungsdienst kümmerte sich um ihn. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro.