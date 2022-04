7-jähriges Mädchen stößt mit Auto zusammen

Mittelschwere Verletzungen hat sich ein 7-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 18 Uhr zugezogen. Das Kind überquerte mit seinem Tretroller die Hauptstraße auf Höhe des Kindergartens und missachtete dabei das Rotlicht der dortigen Fußgängerampel.

In der Folge kollidierte die 7-Jährige mit dem Mercedes eines 82-Jährigen, der die Straße entlangfuhr. Das Mädchen wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.