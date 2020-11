67-Jähriger fährt mit Auto BMW am Kreisverkehr auf

Sachschaden entstanden ist am Sonntag gegen 11.15 Uhr auf der Binger Straße in Sigmaringen, als ein 67-jähriger VW-Fahrer zu spät erkannte, dass ein vor ihm fahrender 51-Jähriger mit seinem BMW am Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten musste. Der Schaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich laut Polizeiangaben auf jeweils etwa 2500 Euro. Verletzt wurde niemand.