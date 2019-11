62-Jähriger fährt betrunken Auto

Wegen Trunkenheit im Verkehr ist ein 62-jähriger Autofahrer angezeigt worden, den Beamte des Reviers in der Nacht auf Mittwoch im Bereich der Innenstadt kontrolliert haben. Während der Kontrolle stellten die Polizisten bei dem Mann eine verwaschene Aussprache fest, zudem roch es in dem Wagen stark nach Alkohol. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab rund 1,2 Promille. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde einbehalten und ihm wurde darüber hinaus erklärt, dass er vorerst keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge im öffentlichen Straßenverkehr mehr führen darf. Das teilt die Polizei in ihrem Bericht mit.