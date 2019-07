Ein unachtsamer Spurwechsel ist am Mittwoch gegen 14 Uhr der Grund für einen Unfall in der Mühlbergstraße in Sigmaringen gewesen. Ein 70-jähriger Volvo-Fahrer fuhr aus Richtung Binder Straße kommend auf dem rechten der beiden Geradeausstreifen. Als er auf Höhe der Tankstelle auf die linke Spur wechselte, übersah er einen neben ihm fahrenden Ford-Transit. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beträgt insgesamt rund 6000 Euro.