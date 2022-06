60-Jähriger wegen Totschlags in Obdachlosenunterkunft angeklagt

Wegen Totschlags hat die Staatsanwaltschaft Hechingen Anklage gegen einen 60-jährigen Angeschuldigten aus Sigmaringen erhoben. Dem Mann wird vorgeworfen, am Abend des 18. März in der städtischen Obdachlosenunterkunft in Sigmaringen in der Von-Ow-Straße seinen 28-jährigen Hausmitbewohner mit mehreren Messerstichen in den Kopf- und Halsbereich getötet zu haben, teilt die Staatsanwaltschaft in einer Pressemitteilung mit.

Laute Musik Auslöser für Streit

Das Tatopfer soll sich unmittelbar vor der Tat über die laute Musik des Angeschuldigten beschwert haben, was den 60-Jährigen – auch aufgrund seiner hohen Alkoholisierung – wütend gemacht und zu der Tat veranlasst habe. Trotz einer eingeleiteten Reanimation des hinzugerufenen Rettungsdienstes verstarb das Opfer wenig später in einer Klinik. Der Angeschuldigte ließ sich widerstandslos festnehmen.

60-Jähriger in U-Haft

Wie Pressesprecher Ronny Stengel weiter mitteilt, hat sich der Mann aus Sigmaringen bislang zu den Vorwürfen nicht geäußert und befindet sich in Untersuchungshaft.

Mit dem Fall wird sich die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Hechingen befassen. Wann der Prozess stattfindet, ist noch unklar.