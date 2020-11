60-Jährige fährt gegen Leitplanke

Glücklicherweise unverletzt ist eine 60-jährige Autofahrerin geblieben, nachdem sie am Montag gegen 12.15 Uhr auf der B 32 die Kontrolle über ihr Auto verlor und in die Leitplanke fuhr. Wie die Polizei in einer Meldung mitteilt, war die Frau in Fahrtrichtung Jungnau unterwegs und kam zunächst aufgrund Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Gegenlenken übersteuerte sie, sodass sich ihr Mercedes um 180 Grad drehte und gegen die Fahrbahnbegrenzung auf der Gegenfahrspur prallte. Während der Sachschaden an der Leitplanke noch nicht beziffert werden kann, beträgt dieser am Auto der Unfallverursacherin etwa 4000 Euro. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.