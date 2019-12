60-Jähriger flüchtet von Unfallort

Von der Unfallstelle geflohen ist offenbar ein 60-Jähriger in der Nacht zum Sonntag in der Binger Straße in Sigmaringen. Ein Zeuge teilte der Polizei gegen 4 Uhr mit, dass der Flüchtinge gegen eine Straßenlaterne gefahren war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen überprüften die Wohnanschrift des 60-jährigen Fahrzeughalters. Nachdem dieser auf Klingeln nicht öffnete, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Wohnung betreten. Im Schlafzimmer trafen die Polizisten den 60-Jährigen schlafend an. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo die Beamten eine Blutentnahme veranlassten. An der Straßenlaterne entstand ein Schaden von rund 2000, am Auto von rund 1000 Euro.