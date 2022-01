590 Menschen nehmen an „Corona-Spaziergang“ in Sigmaringen teil

Zehn eingeleitete Strafverfahren, 77 Ordnungswidrigkeitenanzeigen, 93 Personalienfeststellungen sowie 87 ausgesprochene Platzverweise –das ist die Bilanz der polizeilichen Einsatzmaßnahmen zu den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ am Montagabend im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ravensburg. In Sigmaringen nahmen um die 590 Menschen am „Spaziergang“ teil. In der Gesamtbilanz zeigt sich laut Polizeimeldung, dass in Wangen, Bad Saulgau und Friedrichshafen acht Mal potentielle Versammlungsleiter ausgemacht und wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz angezeigt werden konnten. Insgesamt wurden in 16 Städten und Gemeinden am Montagabend sogenannte „Spaziergänge“ durchgeführt, an denen rund 5 500 Personen teilnahmen. Abgesehen von Ravensburg verliefen die Versammlungen überwiegend gewaltfrei und ohne besondere Vorkommnisse.