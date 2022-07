59-Jähriger fährt gegen einen Baum

Aus bislang ungeklärter Ursache ist am Samstagmorgen, gegen 8.20 Uhr ein 59-jähriger Fahrer eines Dacia Duster auf der B313 bei Inzigkofen von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen einen Baum. Seine Beifahrerin blieb unverletzt, der Fahrer selbst erlitt schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Feuerwehr musste das Auto bergen

Er musste durch die Feuerwehr aus seinem Auto geborgen und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus eingeliefert werden, so die Polizei. Am Einsatz waren zwei Rettungswägen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber und vier Feuerwehrfahrzeuge sowie eine Streife des Polizeireviers Sigmaringen beteiligt.

Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 10 000 Euro.