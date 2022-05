53-Jähriger wirft mit Steinen Scheiben des Jobcenters ein

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 53-Jähriger rechnen, der am Dienstag gegen 20 Uhr für einen Polizeieinsatz gesorgt hat. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor. Der Mann wurde von Zeugen dabei beobachtet, wie er am Jobcenter in der Straße „In der Au“ mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen hat.

Die Männer verfolgten den Tatverdächtigen und verständigten die Polizei. Da der 53-Jährige bereits am Morgen gegen 9 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe beim Jobcenter eingeworfen hatte und weitere Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Beamten den Steinewerfer in Gewahrsam und erteilten ihm einen mehrtägigen Platzverweis. Er musste die Nacht in der Arrestzelle des Polizeireviers verbringen.

Der Sachschaden an den beiden beschädigten Fensterscheiben wird auf rund 1300 Euro beziffert. Den 53-Jährigen erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung sowie die Rechnung für die unfreiwillige Übernachtung.