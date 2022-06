5000 Euro für das Kinderheim Haus Nazareth

Die Firma Manfred Löffler Wohn- und Gewerbebau Bauunternehmen GmbH aus Hohentengen hat 5000 Euro an das Kinderheim Haus Nazareth gespendet. Das teilt das Kinderheim in einem Schreiben mit.

Das Unternehmen hat bereits den Rohbau für ein neues Gebäude auf dem Areal des Erzbischöflichen Kinderheims Haus Nazareth errischtet. „Über die Baumaßnahme haben wir das Haus Nazareth mit all seinen Aufgaben intensiv kennengelernt. Mit der Spende möchten wir Projekte unterstützen, die für die Kinder und Jugendlichen angeboten werden“, so Peter Löffler von der Firma Manfred Löffler. In dem Neubau sind zwei stationäre Wohngruppen sowie das Kunstatelier und die Vormittagsbetreuung untergebracht. Das neue Gruppenhaus gibt Kindern und Jugendlichen eine neue Heimat.