„500 Meter langer Schal soll die Gemeinschaft erlebbar machen“

Beim ökumenischen Begegnungsfest der christlichen Kirchen am kommenden Sonntag wird während des Gottesdiensts ein selbst gestrickter Schal die katholische Kirche St. Johann und die evangelische Stadtkirche verbinden. Die Organisatorin des Fests, Xenia Krämer, erzählt im Gespräch mit Michael Hescheler wie der Schal entstanden ist.

Frau Krämer, die beiden Kirchen liegen fast 500 Meter voneinander entfernt. Der Schal ist genau so lang geworden. Wer hatte die Idee?

Mit der Planung und Eröffnung des neuen ökumenischen Pfarrbüros Mittendrin Ende 2015 war gleichzeitig die Idee entstanden, es auch zu einem Ort des Zuhörens und der Begegnung zu machen. Ein Team aus katholischen und evangelischen Ehrenamtlichen bietet seither zu verschiedenen Öffnungszeiten die Möglichkeit zum Gespräch an unter dem Leitspruch: Wir schenken Zeit – wir hören zu. Jeder Mensch kann kommen und erzählen, gerade auch von seinen Sorgen und Nöten. In dieser Gruppe der Ehrenamtlichen entstand der Wunsch, die bereits erlebte Ökumene und das Miteinander weithin sichtbar zu machen und die Kirchen miteinander zu verknüpfen, mit einem langen, bunten Band. Und so entstand der Gedanke, sich konfessionell nicht nur entgegen zu gehen, sondern entgegen zu stricken. Dass diese Idee so viele Begeisterte finden würde, war beeindruckend.

Welche Botschaft wollen Sie mit der Verbindung der beiden Kirchen vermitteln?

Die christlichen Konfessionen haben sehr viel Nähe zueinander und wir wollen die Gemeinschaft betonen und nicht das, was sie trennt. Und es reicht nicht, davon nur zu wissen, sondern es soll spürbar und sinnlich erlebbar werden. Mit diesem Fest der Begegnung und dieser Aktion wollen wir Zeichen setzen.

Wie lange wurde an dem Schal gestrickt und wie viel Wolle wurde benötigt?

Von Oktober vergangenen Jahres bis zum Juni wurde fleißig gestrickt, von evangelischer und katholischer Seite und von der freien Christengemeinde. Besonders fleißig war der Strickkreis der evangelischen Kirchengemeinde. Die Hauptorganisation hat Anita Fischer übernommen, die sich neben Gedanken zur Logistik um Vieles gekümmert hat wie um Strickanleitung, Einsammeln, Zusammennähen und Nachbearbeitung. Es wurden in etwa 22 Kilo Wolle verstrickt.

Wie läuft die Aktion ab?

Gegen Ende des Gottesdienstes auf dem Marktplatz gegen 10.50 Uhr wird dazu aufgerufen, nun die beiden Kirchen zu verbinden. Die Gottesdienstbesucher sollen eine Menschenkette von der katholischen zur evangelischen Kirche bilden. Eine Einteilung in Gruppen hilft zur Koordination, wer welchen Abschnitt abdecken wird. Die Schals, die auf fünf große Knäuel aufgewickelt sind, werden dann von beiden Kirchen aus aufeinander zugerollt und von Menschenhand verbunden. Dazu braucht es wieder viele Hände, die mitmachen. Über die Antonstraße bei der Ampel am Leopoldplatz wird ebenfalls eine Verbindung geschaffen. Die Polizei sperrt die Straße so lange ab.

Was passiert, wenn die Verbindung steht?

Dann werden die Glocken der Sigmaringer Kirchen läuten – als Zeichen der Verbundenheit. Sobald das Geläut aufhört, kehren die Gottesdienstbesucher zum Segen auf den Marktplatz zurück.

Nach dem Begegnungsfest wird der Schal nicht mehr benötigt. Was geschieht dann mit ihm?

Die Schals werden später zu Patchworkdecken für Kinder weiter verarbeitet und für einen guten Zweck gespendet.