50 neue Designer erobern nun die Modewelt

50 Absolventinnen und Absolventen der Modefachschule Sigmaringen haben nun das Ende ihrer Ausbildungszeit gefeiert. Der aktuelle Jahrgang, der einen Großteil der Ausbildung unter den Bedingungen einer weltweiten Pandemie absolvierte, begegnet der Zukunft nicht nur mit solidem handwerklichen Können in den Bereichen Modedesign und Maßschneiderei, sondern vor allem mit kreativem Mut zur Gestaltung, schreibt die Schule in einem Bericht von der Feier.

„Die Welt wartet darauf, von euch gestaltet zu werden.“ – Mit diesen Worten verabschiedeten Christiane und Hartmut Hopf, Schulleiter der Modefachschule Sigmaringen, bei einem Festakt im Karls Hotel Sigmaringen und vor der malerischen Kulisse des Hohenzollernschlosses den aktuellen Abschlussjahrgang. Die Schülerinnen und Schüler, die ihre Ausbildung zum Modedesigner und/oder zum Maßschneider im Jahr 2019 begonnen hatten, absolvierten fast zwei Drittel der dreijährigen Ausbildungszeit unter Pandemiebedingungen. Doch von dieser weltweiten Umbruchssituation ließen sich die 50 nunmehr „Staalich geprüften ModedesignerInnen“, von denen 25 zusätzlich ihre Lossprechung als Maßschneidergesellen seitens der Handwerkskammer Reutlingen erhielten, nicht abschrecken.

Im Gegenteil: Im praktischen wie auch theoretische Unterricht des Staatlich anerkannten Berufskollegs für Mode und Design, der aufgrund der geltenden Maßnahmen in den vergangenen drei Jahren zum Teil komplett digital stattfand, stellten sich die Schüler den Gegebenheiten und eigneten sich zusätzliche Fertigkeiten wie etwa im Bereich 3D-Design an. Diese ermöglichen es, die Zukunft der Mode in allen Bereichen nachhaltig zu gestalten, heißt es im Bericht der Schule weiter. Ein ausgeklügeltes medienpädagogisches Konzept – vom Landesmedienzentrum Baden-Württemberg bereits im Rahmen des Digitalpakts zertifiziert – sowie die Ausstattung der Modefachschule Sigmaringen mit modernster Technik unterstützen diesen auch im Handwerk nötigen Schritt in die Zukunft, so die Schule.

Auch gerade die herausragenden Ergebnisse einiger Absolventinnen und Absolventen bewiesen, dass die jungen Zukunftsmacher nach vorne denken anstatt in Passivität zu versinken. Gleich vier Absolventinnen und Absolventen verlassen die Modefachschule Sigmaringen mit Bestnoten. Als Jahrgangsbeste wurde Ida Schröder ausgezeichnet, die sich nicht nur mit einem Zeugnis mit einer Durchschnittsnote von insgesamt 1,3 im weltweiten Fashionbusiness bewerben kann, sondern die außerdem auch zu den drei besten Maßschneidergesellen gehört. Und auch die Ehrung langjähriger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie etwa der stellvertretenden Schulleiterin Christa Sutter, selbst ehemalige Modefachschülerin und nunmehr seit 20 Jahren an der Sigmaringer Traditionsschule angestellt, zeigt: Der Blick nach vorne kann dort besonders erfolgreich gelehrt werden, wo Bildung auf festem, verlässlichen Boden steht, heißt es im Bericht der Schule abschließend.