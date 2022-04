50 Mal Abfahrt: Das ist für die Jubiläumsparty geplant

Die „Abfahrt 50“ findet am Samstag, 14. Mai, ab 22 Uhr rund um das Alfons X statt. Der Eintritt kostet 22 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es vorab im Alfons X und im Eichamt in Sigmaringen sowie in der Kostbar in Bad Saulgau.

Eine Bildergalerie mit Eindrücken der vergangenen 27 Jahre findet sich online unter