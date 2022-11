50 Jahre GEW im Kreis Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft im Kreis Sigmaringen feiert 2022 ihr 50-jähriges Bestehen. Aus diesem Grund lud die Gewerkschaft dieses Jahr ihre MitgliederInnen zu zwei Veranstaltungen ein. Bereits im Frühjahr fand das Kabarett „die Lehrer“ in der Bilharzschule statt. Am Samstag, den 22. Oktober, erfolgte nun die Einladung zum Improtheater „Spieltrieb“ im Alten Schlachthof in Sigmaringen. Die Akteure und Akteurinnen des Improtheaters legten ihr Programm in Richtung „Schule“ aus und spielten sich durch einen ganz besonderen Stundenplan. Das Publikum sah und hörte begeistert spontane Gedichte und Lieder im Fach Deutsch, bei denen die Theaterspieler und Spielerinnen auf Zurufe aus dem Publikum Begriffe reimten und vertonten. Es gab verkümmerte Blumen in Töpfen in Biologie, seltsame Gerätschaften in Chemie, über die ein Referat fällig war. Eine Szene fand in einem Sägewerk mit einem Praktikantenbesuch statt … das Repertoire des Improtheaters „Spieltrieb“ war unglaublich umfangreich und wurde höchst amüsant dargestellt! Die GEW bedankt sich für einen großartigen Abend mit ebenso großartigen Schauspielern sowie Schauspielerinnen und bei einem sehr aktiven, begeisterungsfähigen Publikum.