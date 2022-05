50 Jahre GEW im Kreis Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Pause fand in diesem Jahr wieder ein Mitgliederausflug der GEW Sigmaringen statt. Unser Ziel war diesmal die Stadt Bad Wurzach und das Wurzacher Ried.

Die Stadtführerin stellte uns drei Highlights der Stadt vor. Zunächst besuchten wir das frühere Kloster Maria Rosengarten, wo 1936 der erste Moorbadebetrieb in Baden-Württemberg eingerichtet wurde, sozusagen die Geburtsstelle der heutigen Bäderbetriebe. Daneben steht gleich die Stadtpfarrkirche Sankt Verena im klassizistischen Stil. Ein Hingucker ist hier das riesige Deckengemälde von Johannes Brugger, das dieser in einem Vierteljahr geschaffen hatte. Die Adelsfamilie Waldburg-Wolfegg-Wurzach errichtete vor 200 Jahren einen herrschaftlichen, barocken Schlosskomplex mit einem der schönsten Treppenhäuser Süddeutschlands. Beeindruckend war der Blick über die geschwungenen Treppen nach oben in den „Götterhimmel“ (Deckengemälde).

Der Nachmittag begann etwas geruhsamer mit einer Fahrt im Torfbähnle. Ruckelnd und zuckelnd konnten die Besucher die Riedlandschaft an sich vorbeiziehen lassen. Der „Schaffner“ erzählte aus der Geschichte des Torfabbaus sowie den Schwierigkeiten, die Torfbahn zu errichten und zu unterhalten. Alles ist nur durch das große ehrenamtliche Engagement der Mitglieder des „Heimatpflegevereins Wurzen“ möglich. Zu Fuß folgen wir nun dem Moorführer über elf Stationen durch den Lehrpfad „Auf den Spuren der Torfstecher“ und konnten dabei viel Interessantes über das Wurzacher Ried erfahren. Das wichtigste Thema im Moor ist sein Wasserhaushalt. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden Entwässerungskanäle gebaut, um den Wasserspiegel zu senken und den Torf abbauen zu können. Heute werden wieder Schwellen eingefügt, damit der Wasserstand ansteigt. Ziel ist eine „Wiedervernässung“ größerer Riedteile. Diskutiert wird zurzeit auch die Errichtung eines Aussichtsturmes, damit Besucher einen Überblick über diese einmalige Landschaft erhalten können. Mit 18 km² ist das Ried immerhin das größte in Mitteleuropa und wurde mehrfach mit dem Europadiplom ausgezeichnet.

Nach einer Stärkung im Gasthaus brachte der Bus uns am Abend wieder wohlbehalten nach Sigmaringen zurück.