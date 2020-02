48 Mannschaften kämpfen um den Sieg

Insgesamt 48 Mannschaften von den Bambini, F-, E- und D-Junioren sind der Einladung zum Jugend-Energie-Cup des FC Laiz und der Stadtwerke Sigmaringen gefolgt, teilt der Verein in einer Pressemeldung mit. Die traditionellen Turniere fanden kürzlich statt. Rund 390 Kinder und Jugendliche spielten an beiden Turniertagen in der Sporthalle des Hohenzollern-Gymnasium um Pokale, Medaillen und Sachpreise.

In spannenden und fairen Begegnungen wurden die Sieger der teilnehmenden Mannschaften ermittelt, heißt es im Bericht weiter. Die Jugendleiter Harald Maier und Jochaim Glas ehrten die drei Erstplatzierten zum Abschluss eines jeweiligen Turniers. Der Vertriebsleiter der Stadtwerke Sigmaringen, Manfred Henselmann, verteilte persönlich die Pokale und Medaillen an die Spieler der D-Junioren.

Am Ende der Turniertage ergaben sich folgende Platzierungen: Bei den Bambini sind alle Mannschaften Sieger und wurden für ihre Teilnahme belohnt. Bei der F-Jugend errang die TSG Balingen den ersten Platz gefolgt vom FC Laiz auf Rang zwei, wobei der TSV Sigmaringendorf den dritten Platz für sich sichern konnte. In der E-Jugend gewann der FV Neufra/Donau. Die Plätze zwei und drei gingen an den SGM Bingen/Scheer und die SG Schmeien/Sigmaringen. Der FC Mengen konnte sich in der D-Jugend gegen den FV Neufra/Donau und die SG Meßkirch durchsetzen und landete auf dem ersten Rang.

Bei solchen Anlässen zeige es sich laut dem FC Laiz immer wieder, dass sich die Kinder auf Hallenturniere besonders freuen, da die Unterstützung durch die Fans und Zuschauer intensiver ausfalle als an manchem Rundenspieltag.