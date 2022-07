47 700 Euro Fördergelder für Kinder und Jugendliche

Im April und Mai hatte die Leader-Aktionsgruppe Mittlere Alb dazu aufgerufen, dass Jugendprojekte zur Förderung eingereicht werden. Im Zuge dessen wurden zwei sogenannte Jugendhearings in Gammertingen und Mehrstetten veranstaltet – Veranstaltungen, auf denen die Jugendlichen ihre Wünsche und Ideen zur Weiterentwicklung ihrer Heimat formuliert haben. Dieser Aufruf zielte laut Mitteilung darauf ab, den Bedarf von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen aufzugreifen, sie am Leader-Prozess zu beteiligen und Projekte zu fördern, bei deren Projektplanung und -umsetzung die jungen Leute direkt einbezogen werden.

Insgesamt seien bei Leader fünf Projektanträge eingereicht worden und alle wurden am 30. Juni vom Leader-Beirat im Rahmen des Regionalbudgets zur Förderung ausgewählt. Damit bringe Leader weitere 47 700 Euro Fördergelder in die Region. Unter den Projekten seien drei Vorhaben, die den Bedarf von Jugendlichen aufgreifen, von ihnen mitentwickelt wurden und gemeinsam mit ihnen noch in diesem Jahr umgesetzt werden sollen. Da das vorhandene Budget damit nicht ausgeschöpft war, könnten zwei weitere Projekte unterstützt werden.

Die Stadt Gammertingen schafft zwei Aktionsanhänger an. Diese können für Spiel-, Bewegungs- und musikalische Angebote individuell bestückt und bei mobilen Treffen junger Menschen im gesamten Stadtgebiet eingesetzt werden. Das unterstütze Kinder und Jugendliche dabei, gemeinschaftliche Freizeit entsprechend ihrer Wünsche bezogen auf Inhalt und Ort selbst zu gestalten. In die Anhänger kommen zum Beispiel Sitzgelegenheiten, Musikanlage, Stromversorgung, Sport- und Spielgeräte für gemeinsame Erlebnisse auf Spielplätzen, an Grillstellen oder Waldlichtungen. Die Anhänger werden gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen ausgebaut und entsprechend ausgestattet.

Das Jugendzentrum Mehrstetten werde entsprechend der aktuellen Bedürfnisse im Bereich attraktiver Begegnungsort, Wertschätzung des jugendlichen Ehrenamts und neue Angebote im Freien weiterentwickelt. Zu den Maßnahmen gehören: Umgestaltung des Vorhofs, Installation von Beleuchtung und Anschaffung neuer und verschiedener Sitzgelegenheiten sowie eines Grills, Biertischgarnituren und eine Spülmaschine.

Jugendliche aus Sankt Johann-Bleichstetten haben Unterschriften für die Errichtung eines Bikeparks gesammelt und diese dem Ortschaftsrat vorgelegt. Der Sportverein Eintracht Bleichstetten wird einen Bikepark auf seinem Sportgelände errichten. Es hätte sich eine Gruppe von jugendlichen Mitmachern gebildet, die in Eigenregie verantwortlich für den Bikepark sein wird und Sauberhaltung, Pflege, Weiterentwicklung, Veranstaltungen und Kooperationen übernehme. Der Bikepark werde ein neues attraktives Angebot zur aktiven, sportlichen Freizeitgestaltung und ein sozialer Treffpunkt für radsportbegeisterte Jugendliche und Erwachsene.

Der Gammertinger Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins fehlt trotz eines breiten Angebots der Nachwuchs. Künftig sollen junge Familien und Jugendliche noch besser angesprochen werden. Dafür schaffe die Ortsgruppe die Ausrüstung für Schneeschuhwanderungen an, die von Jung und Alt sowie Klein und Groß genutzt werden kann.

Der Verein Lebenshilfe Münsingen e.V. betreut Menschen mit geistiger und oder körperlicher Behinderung zwischen neun und 60 Jahren und hilft diesen bei der Integration ins gesellschaftliche Leben. Zur Erweiterung der Gruppenangebote werden neue Therapiespiele angeschafft. Die Spiele dienen der ganzheitlichen kognitiven Förderung: Verbesserung des Sprachvermögens, der Ausdrucksfähigkeit und des zusammenhängenden Denkens. Aufmerksamkeit und Konzentration werden gefördert und durch die Spielfreude das Sozialverhalten gefestigt.