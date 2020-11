46-Jähriger verletzt sich bei Unfall leicht

Bei einem Verkehrsunfall am Kreisverkehr Nollhof bei Sigmaringen ist am Freitag gegen 10.30 Uhr ein Mann leicht verletzt worden. Das teilt die Polizei am Wochenende in einer Meldung mit. Nach Angaben der Beteiligten fuhren diese auf der B 463 von Albstadt her kommend hintereinander an den Kreisverkehr heran. Der 46-jährige vorausfahrende Fiat-Fahrer musste an der Einfahrt in den Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten, wobei der nachfolgend fahrende 72-jährige Unfallverursacher mit seinem Mercedes-Benz auf den Fiat auffuhr. Der 46-jährige verletzte sich dabei leicht. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 3000 Euro.