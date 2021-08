45 Erzieherinnen und Erzieher feiern ihren Abschluss

An der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen, einer Fachschule für Sozialpädagogik, haben 41 Frauen und vier Männern die staatliche Anerkennung als Erzieherin beziehungsweise Erzieher überreicht bekommen.

Die festliche Übergabe der Zeugnisse fand in Kleingruppen an der Bertha-Benz-Schule statt. In diesem Jahr wurden den Absolventinnen und Absolventen erstmals zwei Titel überreicht: staatlich anerkannte Erzieherin beziehungsweise staatlich anerkannter Erzieher sowie Bachelor Professional für Sozialwesen.

Die Praxislehrkräfte Claudia Manall, Sarah Rädle, Christoph Widmer und Bernd Weinmann wünschten den neuen Erzieherinnen und Erziehern alles Gute für ihren weiteren beruflichen und privaten Lebensweg. Nach der Ansprache von Studiendirektor Bernd Weinmann überreichten die Praxislehrkräfte ihren ehemaligen Auszubildenden die Zeugnisse mit den staatlichen Anerkennungen. Nach drei Jahren schulischer Berufsausbildung und dem anschließenden einjährigen Berufspraktikum wurde die Ausbildung in den vergangenen Wochen mit der letzten Prüfung, dem Kolloquium, erfolgreich abgeschlossen.