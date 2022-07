45 Absolventen der Bertha-Benz-Schule feiern

45 Schülerinnen und Schüler der Bertha-Benz-Schule haben bei der Abschlussprüfung an der zweijährigen Berufsfachschule in den Profilen Elektrotechnik, Metalltechnik, Hauswirtschaft und Ernährung, Pflege und Gesundheitslehre die Fachschulreife erlangt.

Schulleiter Christian Roth verabschiedete die Absolventinnen und Absolventen gemeinsam mit den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. Die jungen Erwachsenen hätten mit dem Abschluss nicht nur die mittlere Reife erreicht, sondern sich auch zu Experten in einem Fachgebiet qualifiziert. „Darauf können Sie stolz sein“, stellte der Schulleiter anerkennend fest. Er forderte alle auf, sich nicht auf diesem Erfolg auszuruhen, sondern immer am Ball zu bleiben und niemals mit dem Lernen aufzuhören, berichtet die Schule in einem Schreiben. Christian Roth dankte den Lehrkräften, die die Schülerinnen und Schüler in ihrem Reifeprozess begleitet und ihren Beitrag zu den erfolgreichen Abschlüssen geleistet hätten.

Die Absolventen der zweijährigen Berufsfachschule: 2BFE2: Omar Alomar, Stevan Embeli, Tim Franzkowiak, Julian Gindele, Benedikt Keller, Ben Knorr, Viviana Kovenski, Jonas Müller, Philipp Reisacher, Marco Wimmi; 2BFM2: Nikita Denninger, Paul Kanal, Aaron Leipprand, David Maier, Maurice Ohnemuß, Lukas Palmer, Marian Reim, Fabian Riegger; 2BFH2: Leni Dorn, Mariam Dukart, Candice Güttinger, Michellé Klefenz, Marie Kreis, Alina Madinski (B), Sophia Maier, Lilly-Rose Narlinski, Leoni Rech, Anna-Sophie Schiller, Andreea-Bianca Teleman (B); 2BFP2: Maryam Badran, Leonie Balint, Julia Halena, Amelie Harle, Jana Harsch, Hadeel Rae, Yanis Sahi, Lucas Sauer, Nina Schlichtig, Laurenta Shala, Evelin Simon, Lea Steeger (B), Viviana Weinberger, Madlen Wieland, Eliz Yasar.