41 Prüflinge erhalten Abschlusszeugnisse

An der Akademie für Gesundheit und Soziales in Laiz durften zum Schuljahresende 15 frisch gebackene Altenpfleger sowie 26 Altenpflegehelfer ihre Abschlusszeugnisse in Empfang nehmen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der Corona-Pandemie gab es dieses Jahr keinen feierlichen Gottesdienst und auch keine große Schuljahresabschlussfeier wie in den Vorjahren. Dennoch gab es Grund zu feiern. Wenige Tage vor Schuljahresende hatten die Absolventen der Altenpflege-Ausbildung nach den mündlichen Prüfungen ihre Zeugnisse in Empfang nehmen dürfen. Von Geschäftsführer und Schulleiter Thomas Gentner erhielten die frisch gebackenen Pflegekräfte noch ein Zusatzzertifikat über die Altenpflege plus-Ausbildung.

An der staatlich anerkannten Berufsfachschule wird ein vom Sozialministerium genehmigtes Modellprojekt angeboten, welches Elemente der Behindertenhilfe in die Ausbildung integriert. Über einen Preis durfte sich Sebastian Schön freuen. Er hatte die Ausbildung mit einem Durchschnitt von 1,3 beendet. Zu den Absolventen gehörten: Amir Abbas Taktar, Ana Vokicic, Constantin Lex, Diana Stauß, Gabriela Stach, Heike Seifert, Jane Steinhart, Laura Darr, Leandra Nehm, Michelle Hennig, Milena Tomann, Sebastian Schön, Tristan Hanke, Ümmü Irtem und Verena Hammer. Bei den Auszubildenden des ersten Jahres und darunter auch die Absolventen der Altenpflegehilfe durften sich Sabine Gessler, Tanja Fink und Fortesa Gerguri über einen Preis freuen. Sabine Gessler hatte das erste Jahr mit 1,2 beendet und die Altenpflegehilfe-Ausbildung mit 1,1 absolviert. Die Altenpflegehilfe-Ausbildung beendete Tanja Fink mit einer 1,7. Mit einem Durchschnitt von 1,7 beendete Fortesa Gerguri das erste Jahr.

Die Auszubildenden des zweiten Jahres durften sich über ihre Versetzungszeugnisse freuen. Das beste Zeugnis durfte Karin Eberle mit einem Durchschnitt von 1,5 in Empfang nehmen. Auch sie wurde mit einem Preis bedacht. Die Auszubildenden der zweijährigen Altenpflegehilfeausbildung mit Deutsch-Förderung erhielten noch keine Zeugnisse, da hier das erste Ausbildungsjahr beziehungsweise die Ausbildung erst im September enden wird. Der nächste Kurs der einjährigen Ausbildung in der Altenpflegegehilfe beginnt im September. Der Ausbildungsgang Altenpflegehilfe mit intensiver Deutschförderung für Menschen mit Migrationshintergrund startet erneut am 1. Oktober. An diesem Tag beginnt zudem der erste Kurs mit der neuen, dreijährigen Ausbildung zum Pflegefachkraft.