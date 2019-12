381 Päckchen bereiten Weihnachtsfreude

Damit hat beim Caritasverband für das Dekanat Sigmaringen-Meßkirch wohl kaum jemand gerechnet: Das Ergebnis der Weihnachtssterneaktion im vergangenen Jahr konnte noch übertroffen werden. Das teilt der Caritasverband mit. „In Sigmaringen hatten wir 207 Päckchen, dieses Jahr sind es 234 und auch in Meßkirch konnte das Ergebnis von 141 auf 147 Päckchen gesteigert werden“, wird Sozialarbeiter Norbert Stauss zitiert. Dabei passte der Begriff Päckchen nicht immer, denn auch Schlitten waren dabei.

Schon kurz nach dem Start der diesjährigen Aktion waren an manchen aufgestellten Weihnachtsbäumen die Sterne mit den Kinderwünschen bereits vergriffen. 20 Wünsche hatten die fleißigen Helfer vom Caritasverband an jeden Baum in Sigmaringen und Meßkirch gehängt und mussten schon bald nachrüsten.

Nachdenkliches Echo

Roswitha Augustin hatte im Fidelishaus in Sigmaringen viel zu tun, um die Geschenke anzunehmen. „Das Echo war durchweg positiv“, sagt sie. Viele Menschen lobten, dass ihre Gaben in der Region bleiben. Und es gab auch nachdenkliche Sätze, denn wie die Caritas berichtet, sei vielen nicht bewusst, wie viele bedürftige Familien es im Kreis Sigmaringen gibt.

Sie durften sich am Mittwoch im Herz-Jesu-Heim in der Kreutzerstadt und beim Caritas in der Kreisstadt ihre Geschenke für die Kinder abholen, damit auch sie an Weihnachten Geschenke unterm Christbaum haben – alles weihnachtlich verpackt. „Wir mussten gar nicht so viel selbst einpacken“, so Sozialarbeiterin Sarah Hermann. Ihre Kollegin Sanja Mühlhauser ergänzt: „Die Leute haben sich oft sehr viel Mühe gemacht, ihr Geschenk festlich zu verpacken.“ Norbert Stauss berichtet von einem ungewöhnlichen Anruf, vor der Aktion: „Eine Frau wollte unbedingt mehrere Sterne reserviert haben, damit sie auf jeden Fall jemandem eine Freude machen kann.“

Auf diesen Sternen, die in Meßkirch neben der Schlossweihnacht auch an Christbäumen in der Sparkasse und der Volksbank, in Sigmaringen im Rathaus, im Edeka-Markt der Kirche am Markt, in der Volksbank und der Sparkasse, aufgehängt waren, konnten Kinder aus bedürftigen Familien zwei Wünsche im Wert von 15 bis 20 Euro äußern. Die Altersgrenze hatte man auf 14 Jahre festgesetzt. Die Renner waren ferngesteuerte Autos, Barbiepuppen, aber auch Fußbälle und Lernspiele, teilt der Caritasverband mit. Auch Bücher standen auf den Wunschsternen.

Das Caritas-Team denke bereits über Weihnachten 2020 nach, heißt es. Und die Tendenz sei eindeutig: Auch dann soll es wieder Geschenke für Kinder aus bedürftigen Familien geben.