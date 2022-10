38 Mitarbeiter in Quarantäne: Sigmaringer Krankenhaus schränkt Besuche ein

Weil die Inzidenzzahlen im Landkreis Sigmaringen stark ansteigen und die Corona-Patienten im SRH Krankenhaus Sigmaringen zunehmen, wird das bisherige Sicherheitskonzept der Klinik angepasst. Das teilt SRH in einer Pressemeldung mit. Der Landkreis Sigmaringen hat mit 1136 momentan die zweithöchste Inzidenz in Baden-Württemberg.

„Tagesaktuell haben wir 30 infektiöse Patienten und 38 Mitarbeiter:innen sind in Quarantäne. Wir stellen uns auf einen weiteren Anstieg in dieser Welle ein“, erklärt Professor Dr. Georg von Boyen, Leiter des Coronastabs in den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen und Chefarzt der Medizinischen Klinik.

Nur ein Besucher pro Tag mit negativem Schnelltest

Um die Weiterverbreitung des Coronavirus und das Infektionsrisiko für Patienten zu minimieren, müssen Besucher beim Krankenhauszutritt ab sofort aktiv einen negativen Antigen-Schnelltest von einer anerkannten Teststelle vorlegen. Dieser darf maximal 24 Stunden alt sein. Während des Klinikaufenthaltes müssen die Besucher durchgehend eine FFP-2-Maske tragen und die Abstandsregeln einhalten. Das gelte auch für den Aufenthalt in den Patientenzimmern. Personen, die den Patienten bei der Aufnahme begleiten, können kurz mit auf die Station gehen.

Die Besuchszeiten sind wie bisher täglich von 11 Uhr bis 18 Uhr, erlaubt ist pro Tag ein Besucher je Patient. Die Besuchszeit wird auf eine Stunde festgelegt. Für Kinder ist nach wie vor der Patientenbesuch nicht gestattet.